Сати – ужасный ритуал для вдов, который до сих пор существует в Индии

В культуре многих стран Востока участь вдовы практически всегда печальна, а иногда и трагична. Многие женщины, после смерти своих мужей, на протяжении всей жизни вынуждены жить с его родней, терпеть постоянные унижения и издевки.

Многие восточные религии и культы предусматривают для вдов еще более незавидную судьбу. Дискриминация, бедность, голод, жестокое обращение и даже смерть угрожают женщинам Востока с момента кончины их супруга. Последнее крайне актуально для вдов из Индии, из штата Раджастхан, где по сей день распространен жуткий ритуал под названием сати.

Обращаясь к древнему культу Шивы, можно обратить внимание, что уже тогда существовало две формы унизительных правил жизни женщины после смерти ее супруга. Первая, сравнительно мягкая форма существования вдовы в Индии или, так называемое, «белое вдовство», сводится к тому, что ей великодушно разрешают жить. Не жить в каком-то конкретном месте, а просто жить – просыпаться по утрам, дышать, ходить по улицам.

Однако едва ли это самое «белое вдовство» можно назвать полноценной жизнью. Кастовые условия к такой вдове категоричны: она обязана коротко остричь волосы и больше никогда их не отращивать, отказаться от последующего замужества и жить исключительно духовной жизнью подальше, как от своей родни, так и от родни супруга. Родится женщиной в определенной касте, да к тому же еще и стать вдовой, считается чуть не проклятием! Так что «белые вдовы» в основном коротают свои будни в молитвах при храмах.

Второй же тип обычаев, связанный с судьбой вдовы в Индии, вызывает у всего современного сообщества оторопь и откровенный ужас, поскольку практически невозможно поверить, что подобное вообще возможно в 21 веке! Я говорю о, так называемом, обряде сати – самосожжении вдовы на погребальном костре вместе с останками усопшего мужа.

Это весьма устрашающий для стороннего наблюдателя похоронный обряд даже сейчас вызывает не только интерес, но и множество споров, как внутри Индии, так и далеко за ее пределами. В переводе с санскрита «сати» означает «настоящая» или «правдивая», и считается, что название ритуала восходит к индуистской богине Сати. Традиционно обряд проводился на следующий день после смерти супруга.

Чаще всего, жена умершего восходила на подготовленный, но еще не зажженный костер, и устраивалась подле тела своего мужа. Участники обряда сперва совершали ритуал погребения, а уже после разжигали огонь. Чуть реже встречались варианты сати, в которых вдова бросалась уже в горящий костер или сама поджигала его.

Много вопросов, конечно же, вызывает добровольность подобного ритуала. Традиционно считалось, что вдова должна взойти на костер вслед за ушедшим супругом по своему желанию и без какого-либо принуждения. Но во многих общинах женщин заставляли совершать сати. Психологическое и социальное давление на женщину подкреплялось еще и моральным авторитетом традиций, которым необходимо беспрекословно следовать.

Если же женщина отказывалась совершить сати, ее могли исключить из общины, то есть сделать изгоем. Также были распространены случаи, когда женщину, нарушившую древнюю традицию сати, убивали родственники ее покойного мужа. Чтобы соблюсти видимость ритуала, они связывали вдову и бросали ее в горящий костер. В некоторых случаях ее оставляли связанной в еще не зажженном костре или же привязывали к телу мужа.

Старинная индийская живопись и литературные источники подтверждают, что такие убийства были частой практикой на протяжении последних 10 веков. Власти Индии пытались бороться с ритуальными самосожжениями, и особо упорными в этом были иностранные державы, периодически завоевывавшие Индостан.

К 18 веку большая часть Индостана попало под влияние западных государств и их торговых компаний. Европейцы, некогда с ужасом восторгавшиеся экзотической для них практикой сати, начали активно искоренять обряд, и особую рьяность в этом проявили британцы.

В 1798 году ритуал сати запретили в нескольких крупных городах, а в 1829-ом запрет распространился и на всю страну. Закон о запрете сати вызвал мощную волну протестов на территории Индии, и в 1832 году колониальные власти были вынуждены внести ряд послаблений. Например, обряд разрешили проводить только совершеннолетним девушкам и только в том случае, если они шли на него добровольно.

И хотя в 20 веке сати начал терять свою популярность, ритуальное самосожжение, как это неудивительно, из жизни индусов никуда не делось. Период с 1943 по 1987-ой год в Индии было зафиксировано 30 ритуальных самосожжений. Не так много, конечно же, но и не мало... В 1987 году сати совершила 18-летняя бездетная вдова из штата Раджастхан по имени Рупканвар.

Этот случай вызвал общественный резонанс, после чего индийские власти ввели строгий запрет на ритуальное самосожжение. С 1987 года были задокументированы лишь 4 случая сати, последний из которых произошел в 2008 году.