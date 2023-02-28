Лук на Филиппинах стал в буквальном смысле "новым золотом"

Так уж повелось, что одним из самых популярных и любимых кулинарных ингредиентов в разных странах является лук.

Да-да, его терпкий вкус и яркий аромат делают блюда интереснее, насыщеннее и, конечно же, вкуснее. Котлеты, рагу, супы, салаты – практически в каждом из этих кушаний встречается лук, и далеко не только жители России испытывают к этому овощу особо теплые, практически до слез, чувства.

Так на Филиппинах лук является ключевым ингредиентом практически любого блюда за исключением, разве что, десертов. Поэтому неудивительно, что местные жители крайне болезненно восприняли резкое и радикальное повышение цены на этот любимый многими продукт.

Вы не поверите, но в настоящее время на Филиппинах лук стоит почти в три раза дороже курицы. Согласно официальным данным, в январе этого года (практически вчера) цена на лук на Филиппинах возросла до 700 песо (примерно 12,80 долларов США) за килограмм. Это значит, что лук по своей стоимости обогнал не только другие продукты питания, скажем, мясо, но также превысил минимальную дневную заработную плату в стране Юго-Восточной Азии!

Проще говоря, если рядовой филиппинец захочет купить себе килограмм лука, у него едва ли это получится. Во-первых, у него не найдется столько денег, а, во-вторых, в магазине не найдется столько лука! Что уж говорить про владельцев кафе и ресторанов, для которых лук – неотъемлемый ингредиент практически любого блюда. Если раньше они могли себе позволить купить 3-4 килограмма этого овоща, то сегодня вынуждены ограничиваться килограммом. И это, увы, все, на что они могут рассчитывать.

Но с чем же связан такой ажиотаж и резкий скачок цен? Всему виной серия супертайфунов, которая обрушилась на страну в прошлом году. Разгулявшаяся стихия нанесла урожаю невероятный урон, который стоил правительству страны несколько десятков миллиардов песо. К тому же, внезапно возникший дефицит лука превратил этот овощ в символ роста стоимости жизни. Как это связано? Дело в том, что инфляция, которая измеряет рост цен на все, от продуктов питания до топлива, достигла нового 14-летнего максимума, а все эти факторы, как вы понимаете, взаимосвязаны.

Как я уже говорил выше, резкий рост цен на лук ударил не только по рядовым гражданам, которые, в целом, могут пережить нехватку лука в рационе. Больше всего от дефицита продукта пострадали киоски с уличной едой – такой распространенной и любимой туристами на Филиппинах. Жареные овощи, мясо и морепродукты обычно подают с соусом из лука и уксуса. Лук придает пикантный хруст и сладость и хорошо контрастирует с соленостью местной еды. Так что без него просто никуда!

Из-за своей высокой стоимости, лук на Филиппинах стал чем-то вроде местной валюты. Так, к примеру, посетители некоторых магазинов в Маниле берут с собой головки лука, чтобы обменять его на предметы быта, освежители воздуха, керамическую посуду и даже технику. Многие пошли дальше, и просят подарить им лук в качестве подарка на День Рождения или свадьбу.

А одна предприимчивая филиппинская невеста решила использовать связку лука не только в качестве своего свадебного букета, но и использовать этот овощ в качестве праздничного декора. Она аргументировала это тем, что по окончании торжества цветы увядают и их выбрасывают. С луком такого не произойдет. Да и кто посмеет выкинуть столь дорогой и ценный овощ!

Заоблачные цены на лук стали причиной повышения активности контрабандистов, решивших, видимо, что лук теперь – «новое золото». Так по данным государственного Филиппинского информационного агентства, с конца декабря таможенники изъяли контрабандные партии белого лука, спрятанного в контейнерах с одеждой, на сумму $310 тыс. и красного лука из Китая на сумму $364 тыс.

А чуть ранее, но в этом же месяце, в отношении 10 членов экипажа Филиппинских авиалиний было проведено расследование по делу о попытке контрабанды почти 40 кг лука и фруктов в багажных сумках. Позже сотрудники таможни заявили, что членам экипажа не будут предъявлены никакие обвинения, однако предостерегли их по поводу новых попыток провезти лук на борту самолета. Это же предостережение касалось и рядовых путешественников. Из-за дефицита лук стал «новым золотом» на Филиппинах, а контрабанда золота, как известно, дело серьезное.