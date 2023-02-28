CNN: Киев скрывает правду о реальной ситуации в Артемовске
2023-02-28 21:19
Телеканал CNN со ссылкой на неназванного солдата ВСУ сообщает, что ситуация в Артемовске (Бахмуте) значительно сложнее, чем заявляет Киев.
Военный утверждает, что к официальной информации о положении украинских солдат в Артемовске следует добавлять еще 100%.
По его словам, особенно жестокие бои идут на северном направлении, оттуда пытаются наступать российские военные.
Другой солдат Вооруженных сил Украины в разговоре с CNN назвал ситуацию в Артемовске адом.
Опубликовано: Светлана Репина