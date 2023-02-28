Пентагон: производство истребителей F-16 для Украины займет от 3 до 6 лет

Заместитель главы Пентагона Колин Кол рассказал, что производство и поставка Украине истребителей F-16 займет 3-6 лет.

По его словам, это время необходимо для производства самолетов с нуля, такие данные Пентагон получил при рассмотрении вопроса.

Кол также отметил, что старые модели истребителей нельзя отправить за несколько дней, на это нужно 18-24 месяца.

Он сообщил, что украинская сторона просила у США 128 истребителей четвертого поколения, а в США считают, что Киеву необходимо 50-80 самолетов F-16.