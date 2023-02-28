First News: Польша готова потратить на оборону 4% своего ВВП в 2023 году
2023-02-28 22:06
По информации The First News, в нынешнем году Польша планирует потратить на оборонные цели 27,7 млрд евро.
Эта сумма эквивалентна 4% ВВП страны, редства пойдут на приобретение ракетных систем и военной техники.
Около 20,6 млрд евро будет выделено из бюджета, 7 млн евро – из польского Фондла поддержки вооруженных сил.
В 2021 году расходы Польши на оборону составляли 2,8 млрд евро, годом ранее – 3 млрд евро, а в 2019 году – 2 млрд евро.
Опубликовано: Светлана Репина