First News: Польша готова потратить на оборону 4% своего ВВП в 2023 году

По информации The First News, в нынешнем году Польша планирует потратить на оборонные цели 27,7 млрд евро.

Эта сумма эквивалентна 4% ВВП страны, редства пойдут на приобретение ракетных систем и военной техники.

Около 20,6 млрд евро будет выделено из бюджета, 7 млн евро – из польского Фондла поддержки вооруженных сил.

В 2021 году расходы Польши на оборону составляли 2,8 млрд евро, годом ранее – 3 млрд евро, а в 2019 году – 2 млрд евро.