Молоссия – страна, о которой никто не знает

В жизни современного человека очень часто наступают моменты максимального недовольства собой и окружающей действительностью.

Мы нередко ругаем правительство, общество, некомфортные условия жизни и прочие раздражители, но зачастую подобные гневные возгласы слышим лишь мы сами или наше ближайшее окружение. Жаловаться вслух, во всеуслышание, в России как-то не принято, да и зачем сотрясать воздух, когда сделать все равно ничего не можешь?!

Однако многие, более решительные граждане идут дальше и, руководствуясь золотой истиной «Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе», всерьез задумываются о том, «а не бросить ли все и не уехать...» И вот тут начинаются первые сложности. Уехать, а куда? Понятное дело, что хорошо там, где нас нет, и в далеких далях определенно трава зеленее, но чтобы выбрать место для жизни с возможностью начать все с чистого листа, нужно чуть больше, чем просто желание...

Примерно такими же рассуждениями руководствовался Джеймс Спилман, политический и государственный деятель, который также, как и многие другие рядовые граждане, находился на распутье своей жизни. Но вместо того, чтобы отправиться на поиски места под солнцем, он решил сам создать его – то есть, основать собственное государство, которое будет лишено всех тех раздражителей, что делали его жизнь невыносимой.

Сказано-сделано, и 26 мая 1977 года Джеймс Спилман вместе с Кевином Боу основали независимое микрогосударство Великая Республика Вульдштейн, которое, спустя 21 год, было переименовано в Республику Молоссия. Джеймс Спилман провозгласил себя королем нового государства и назвался Джеймсом I. Кевин Боу же взял на себя обязанности премьер-министра.

Это сегодня крошечная самопровозглашенная Республика Молоссия находится в долине Дейтон, в штате Невада, и имеет таможню, собственную валюту, почту, флот и даже космическую программу! Проще говоря, все то, что есть у любой уважающей себя страны. А изначально у Молоссии даже не было собственной территории, и государство перемещалось вместе с его основателями.

К слову, король Джеймс I восседал на престоле не долго, и в 1995 году принял решение сложить свои полномочия и передать бразды правления Кевину Боу, который, собственно, и стал единственным главой республики.

В том же 1995 году Боу достиг Невады и решил задержаться, поскольку место ему понравилось – там было «сухо и не слишком много насекомых». А к 1999 году, после нескольких смен названия и модели правления, республика Молоссия обрела очертания, которые сохранились и по сей день. В стране превалирует военная диктатура под руководством президента Кевина Боу.

Любопытный факт. Однажды самопровозглашенной республике Молоссия пришлось отстаивать свои границы. Несколько чужаков «вторглись» на территорию страны и попытались устроить там кладбище домашних животных. Президент начал действовать незамедлительно: он поднял на ноги вооруженные силы страны в лице своего 13-летнего сына и приказал ему применить навыки словесного убеждения к нарушителям границ. Проще говоря, парнишка не отставал от чужаков до тех пор, пока те не выкопали почившего пса и не покинули территорию Молоссии.

Кстати, само название «Молоссия» является производным от гавайского «maluhia», что означает гармонию в мире. В Древней Греции даже существовала народность с таким же наименование, однако американское самопровозглашенное государство не имеет к ней никакого отношения.

Как я уже говорил выше, в Молоссии превалирует военная диктатура. Почему была выбрана именно такая форма правления? Быть может, для устрашения местного населения и поддержания дисциплины? Вовсе нет... Просто Кевину Боу очень понравилась униформа, которую носит практически каждый диктатор: темные очки, стильная фуражка и, конечно же, медали. Боу, кстати, вручает самому себе новые ордена каждый год.

Численность населения страны – всего 33 человека, причем лишь трое из них проживают на территории Молоссии постоянно. Несмотря на этот факт, все в стране обустроено «как надо»: от деревянных «административных зданий» до герба, выложенного из старых эмблем британской армии.

Президент стремился к тому, чтобы его государство максимально походило на полноценные, общепризнанные нации, однако, как вы понимаете, на территории площадью в 1,3 акра (0,5 гектара) особо не разгуляешься. Вот и пришлось президенту ко всему относиться с юмором. А кто же ему запретит?

Так, например, в Молоссии ценность местной валюты, валоры, подкрепляется стоимостью определенного вида теста для печенья. Не драгоценного металла, как это часто бывает в других странах, нет... а теста для печенья с шоколадной крошкой, поскольку именно оно считается в Молоссии истинной драгоценностью.

Но справедливости ради отмечу, что в стране существует довольно развернутое законодательство, согласно которому в Молоссии, например, запрещены лук и моржи. И не спрашивайте, как они связаны между собой. Помните же, что почти ко всему в Молоссии относятся с юмором!

И даже к космосу. Как и любой другой уважающей себя страны, у Молоссии тоже есть космическая программа. В 2003 году на ее территории была открыта Мемориальная национальная обсерватория Светлячка Руфуса Т, оборудованная настоящим телескопом и макетами ракет, которые президент лично купил в местном магазине.

Также, по заверениям Кевина Боу, Молоссия стала первой микронацией в мире, запустившей в космос ракету с живым организмом на борту. Для проведения этой определенно серьезной миссии были выбраны мексиканские бобы. Президенту очень не хотелось, чтобы в случае падения ракеты погибло какое-то животное.

На радость путешественников виза для въезда в Молоссию не нужна – достаточно будет лишь паспорта. А вот получить гражданство этой страны может далеко не каждый. Президент утверждает, что на регулярной основе, 2-3 раза в месяц, получает запросы от жителей Среднего Запада, которые хотели бы переехать. И, если бы он давал добро каждому из них, то в настоящее время население Молоссии составляло бы уже несколько тысяч человек.

Ну а в целом, для ознакомительного посещения и без перспектив остаться, приехать в Молоссию может каждый желающий. Страна открыта для визитеров примерно раз в месяц с апреля по октябрь (точные даты опубликованы на сайте республики). К тому же, можно подгадать день и приехать как раз к какому-нибудь празднику: Молоссия отмечает как уникальные торжества, так и заимствованные у других культур.

Однако главным событием, конечно же, считается 26 мая - День основателя Молоссии. В этот день, во время праздничных гуляний, гостей угощают бесплатными бургерами и хот-догами, президент произносит официальную речь и проводит экскурсии по стране. Фейерверки в Молоссии запрещены, поскольку они могут вызвать пожар, а в остальном микрогосударство празднует ничуть не хуже своих больших соседей.