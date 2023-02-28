Тренер знаменитостей раскрыл секреты быстрого похудения

Серджио Педемонте рассказал о нескольких простых упражнениях и соблюдении питьевого режима.

Обычно начинающим худеть кажется, что это сложно и долго. Но известный тренер, который работает со звездами, опроверг эту догму.

Нужно внести в свою жизнь всего несколько небольших изменений, и процесс похудения пойдет очень быстро. Серджио Педемонте называет три главных условия для этого: планирование питания, соблюдение водного режима и выполнение двух простых упражнений.

Эти упражнения - планка и ходьба. Ежедневное правильное выполнение планки помогает сжечь изрядное количество калорий.

С помощью этого упражнения можно подтянуть буквально все основные мышцы: ягодичные, поясницу, бедра, брюшной пресс, руки, плечи, верхнюю часть спины, ромбовидные, латы и другие.

Тренер рекомендует начинать выполнение этого упражнения с трех подходов по 10-45 секунд каждый и отдыхать между ними такое же количество времени.

Второе необходимое для похудения упражнение - ходьба. Это упражнение заставляет жировые клетки вырабатывать энергию, необходимую для тела, что способствует похудению.

Кроме того, ходьба снижает уровень сахара в крови после еды. Ходить нужно не меньше 40 минут в день - тогда это поможет похудеть.

Также Педемонте советует предпочитать воду любым другим напиткам. Это самый простой способ добиться потери веса.

И не нужно забывать о правильном режиме питания. Необходимо начать отслеживать время приема пищи и количество калорий, а также важно обращать внимание на наличие в пище витаминов и микроэлементов.