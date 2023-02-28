Экс-разведчик США Риттер сравнил попытку расчленения России с концом света
2023-02-28 22:52
Экс-офицер Корпуса разведки американской морской пехоты Скотт Риттер считает, что попытка нанести поражение России приведет к катастрофе.
Он напомнил, что история не знает фактов поражения какой-либо ядерной державы, поэтому и о победе над Россией говорить бессмысленно.
Риттер заявил, что Польше в нынешних обстоятельствах следует задуматься о том, действительно ли она хочет умереть.
Ранее Скотт Риттер заявлял, что к октябрю 2023 года украинские Вооруженные силы потерпят сокрушительное поражение.
Опубликовано: Светлана Репина