Экс-офицер Корпуса разведки американской морской пехоты Скотт Риттер считает, что попытка нанести поражение России приведет к катастрофе.

Он напомнил, что история не знает фактов поражения какой-либо ядерной державы, поэтому и о победе над Россией говорить бессмысленно.

Риттер заявил, что Польше в нынешних обстоятельствах следует задуматься о том, действительно ли она хочет умереть.

Ранее Скотт Риттер заявлял, что к октябрю 2023 года украинские Вооруженные силы потерпят сокрушительное поражение.