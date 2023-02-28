Информагентство Bloomberg заявило, что Вооружённые силы Российской Федерации освободят Донецкую Народную Республику при получении контроля над городом Артёмовск.

«Взятие Артёмовска станет шагом к тому, что Россия возьмет всю область Донбасса Украины, которую президент [Российской Федерации] Владимир Путин объявил частью России», — говорится в статье Bloomberg.

Отмечается, что высокопоставленные украинские чиновники сигнализируют о том, что в ближайшее время подразделения Вооружённых сил Украины не смогут удерживать Артёмовск под своим контролем.

Кроме того, обозреватели Blomberg утверждают, что «город не считается важным логистическим узлом и в случае победы даст ограниченное стратегическое преимущество российским войскам», но в ходе специальной военной операции России на Украине Артёмовск «приобрел символическое значение».