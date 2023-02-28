Bloomberg: российские войска освободят ДНР при получении контроля над Артёмовском
Информагентство Bloomberg заявило, что Вооружённые силы Российской Федерации освободят Донецкую Народную Республику при получении контроля над городом Артёмовск.
«Взятие Артёмовска станет шагом к тому, что Россия возьмет всю область Донбасса Украины, которую президент [Российской Федерации] Владимир Путин объявил частью России», — говорится в статье Bloomberg.
Отмечается, что высокопоставленные украинские чиновники сигнализируют о том, что в ближайшее время подразделения Вооружённых сил Украины не смогут удерживать Артёмовск под своим контролем.
Кроме того, обозреватели Blomberg утверждают, что «город не считается важным логистическим узлом и в случае победы даст ограниченное стратегическое преимущество российским войскам», но в ходе специальной военной операции России на Украине Артёмовск «приобрел символическое значение».
Опубликовано: Диана Мудреченко