«РИА Новости»: МЧС опровергло информацию о пожаре в районе аэропорта в Ейске
2023-02-28 23:16
Информагентство «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС Кубани опровергло информацию о пожаре, который якобы возник в районе аэропорта в городе Ейск.
В главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в ведомство не поступали соответствующие заявки, обстановка в регионе спокойная.
В свою очередь, пресс-служба Ейского района ответила на запрос «РИА Новости» о пожаре в районе аэропорта, заявив, что возгорания близ данного объекта воздушного транспорта нет.
Ранее в Сети появилась неподтверждённая информация о взрыве и пожаре в районе аэродрома совместного базирования в Ейске Краснодарского края.
Опубликовано: Диана Мудреченко