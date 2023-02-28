«РИА Новости»: МЧС опровергло информацию о пожаре в районе аэропорта в Ейске

Информагентство «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС Кубани опровергло информацию о пожаре, который якобы возник в районе аэропорта в городе Ейск.

В главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в ведомство не поступали соответствующие заявки, обстановка в регионе спокойная.

В свою очередь, пресс-служба Ейского района ответила на запрос «РИА Новости» о пожаре в районе аэропорта, заявив, что возгорания близ данного объекта воздушного транспорта нет.

Ранее в Сети появилась неподтверждённая информация о взрыве и пожаре в районе аэродрома совместного базирования в Ейске Краснодарского края.