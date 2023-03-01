Обитание самых высоких и самых низкорослых людей

В современном мире существует более 5 тысяч различных национальностей, и все они отличаются друг от друга цветом кожи, разрезом глаз и, конечно же, ростом.

Едва ли вы знали о том, что русские, оказывается, очень даже рослый народ – особенно по сравнению с тайцами.

Зато тайцы в буквальном смысле свысока смотрят на жителей Мадагаскара, где средний рост коренного жителя не превышает полутора метров. К слову, антропологи, занимаясь изучением различных народностей¸ пришли к любопытному умозаключению: оказывается, чем беднее страна, тем меньше рост ее жителей.

И, конечно же, на этот счет есть определенное исследование, проведенное...кем бы вы думали? Конечно, британскими учеными! Но в сотрудничестве с научным сообществом NCD «Risk Factor Collaboration» и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В ходе исследования эксперты изучили параметры жителей более чем нескольких десятков государств и определили, где живут самые высокие и самые низкорослые люди.

Итак, согласно результатам исследований, одни из самых высоких мужчин в мире живут в Восточной Европе. Так, например, в Латвии (кстати, совсем недалеко от России) средний рост представителя сильной половины человечества равен 181, 4 сантиметра, а женский – 169 сантиметрам. Эстония тоже не слишком далеко ушла от своей «соседки»: здесь средний мужской рост равен 181 сантиметру, а женский – 168-ми.

Недалеко от латышей и эстонцев ушли скандинавы, поскольку они также могут похвастаться высоким ростом. Так, например, среднестатистический норвежец вырастает до 179,7 сантиметра, а представительница прекрасного пола, рожденная в Норвегии - до 165,6 сантиметров. В Финляндии картина примерно такая же: мужчины там достигают роста 179,6 сантиметров, а женщины – 165,9 сантиметров.

Жители России, к слову, хоть и уступают норвежцам и финнам, но не существенно, поскольку среднестатистический рост рядового россиянина – 176, 5 сантиметров. Русские девушки немного пониже – 165 сантиметров.

Одними из самых высоких людей, согласно исследованиям, являются жители Северной Америки и Австралии, поскольку там средний рост мужчин равен 177-179 сантиметрам, а женщин – 163-165.

Однако это сущая ерунда по сравнению с динка - нилотским народом, населяющим Южный Судан. Этот народ считается одним из самых высоких (наряду с племенами тутси и сара) не только в Африке, но и во всем мире. По разным оценкам средний рост мужчин народа динка равен 185-190 сантиметров, а женщин – 175-180. И это, я повторюсь, средний рост, то есть, не предел!

Существует, конечно же, масса предположений о том, как народ динка сумел не только «вырасти» до подобных габаритов, но и сохранить их, ведь, как известно, эволюция не щадит никого... Однако самым распространенным объяснением высокого роста стало питание.

Эксперты говорят, что рацион народа динка состоит сплошь из цельного молока и натуральных продуктов, и именно в этом кроется секрет их стройности и высокого роста. Что ж, вероятно, питание и, правда, сыграло в этом вопросе определенную роль, однако лично мне кажется, во всем виновата генетика.

В пользу нее говорит еще и тот факт, что другие племена, также придерживающиеся поистине правильного и натурального питания, не так высоки, а о стройных длинных ногах, как у динка, и вовсе могут только мечтать!

Любопытный факт. Самым высоким игроком в истории НБА тоже является представитель народа динка по имени Мануте Бол, в свое время игравший за команды «Miami Heat», «Golden State Warriors» и «Washington Bullets». Его рост составляет 231 см!

Однако я, рассказывая о народе динка, не зря упомянул и еще один народ Африки, представители которого считаются самыми высокими в мире. И это народ тутси. Средний рост мужчин народа тутси – 193 сантиметра, женщины чуть пониже – их рост 180 сантиметров. Но опять же – это всего лишь средние показатели. Значительное же количество мужчин-тутси имеет рост 2 метра и выше, и это вполне нормальное для них явление.

Более того, представителей народа тутси отличается еще и то, что они совсем не похожи на типичных африканцев. У них нет широкого носа, жестких вьющихся волос и толстых вывернутых губ. Вместо этого у большинства тутси продолговатые лица, длинные носы и изящные черты лица. Проще говоря, если бы не смуглая кожа, то представителей народа тутси можно было бы запросто принять за европейцев.

Но, как известно, у медали две стороны, и если где-то живут самые высокие люди, то логично предположить, что на нашей планете есть уголки с самыми низкорослыми жителями. Так в центральной части Африки проживает уникальное племя тва, относящееся к пигмеям, представители которого, откровенно говоря, больше похоже на обезьянок, чем на людей.

А все дело в их проворстве (они умеют очень быстро забираться на деревья), смуглом цвете кожи и совсем небольшом росте – всего 140 сантиметров. Причем мужчины чуть выше, чем женщины, из чего можно сделать предположение, что 140 сантиметров – это максимальный рост для данного народа. Ну а само название «тва» с греческого языка переводится как «человек величиной с кулак».

Вот как объяснял феномен роста генетик, исследователь, основатель медико-генетического проекта «Genotek» Валерий Ильинский: «Рост конкретного народа зависит во многом от генетики. Он не связан с условиями жизни - температурой воздуха, влажностью, типом питания. Яркий пример - два Африканских народа: тутси и пигмеи. Первые - очень высокие, вторые - очень низкие. Живут в похожих условиях, питаются схоже. Мне не встречалась доказанная корреляция между ростом населения и уровнем жизни в конкретной стране».

Однако есть и несколько иное мнение, которым поделился доктор философских наук, профессор кафедры философии Южно-Уральского государственного университета, действительный член (академик) Академии гуманитарных наук, специалист по философии, антропологии Игорь Вишев: «Чем более развита страна, тем более высокого роста люди там живут. Та же Скандинавия, та же Норвегия.

Там живут высокие люди, и сами страны более развитые, более богатые. У людей питание лучше, лучше физическое развитие, выше рост. Также значение имеет климат. Северяне выше южан. Чем больше нужно сил для выживания, борьбы за существование, тем крупнее человек. Поэтому на юге низкорослому человеку жить проще».