Евродепутат от Румынии подал в суд на Евросовет за отказ принимать страну в Шенген
2023-03-01 00:11
Депутат Европарламента от Румынии Эуджен Томак подал иск в Суд ЕС против Совета ЕС.
Причиной обращения в суд послужил отказ включить Румынию в Шенгенское пространство, полученный в декабре прошлого года.
Томак считает, что через судебное разбирательство у Румынии больше шансов попасть в зону Шенгена, чем путем переговоров.
Евродепутат также подчеркнул, что Совет ЕС по внутренним делам и юстиции не планирует обсуждать вопрос присоединения Румынии к Шенгену на ближайшем заседании 9 марта.
Опубликовано: Светлана Репина