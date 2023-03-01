Евродепутат от Румынии подал в суд на Евросовет за отказ принимать страну в Шенген

Депутат Европарламента от Румынии Эуджен Томак подал иск в Суд ЕС против Совета ЕС.

Причиной обращения в суд послужил отказ включить Румынию в Шенгенское пространство, полученный в декабре прошлого года.

Томак считает, что через судебное разбирательство у Румынии больше шансов попасть в зону Шенгена, чем путем переговоров.

Евродепутат также подчеркнул, что Совет ЕС по внутренним делам и юстиции не планирует обсуждать вопрос присоединения Румынии к Шенгену на ближайшем заседании 9 марта.