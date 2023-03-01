Зрение можно восстановить правильным массажем глаз

Если надавливать на активные точки, можно предотвратить развитие катаракты и близорукости.

Массировать активные точки нужно не меньше 90 секунд каждую. Но делать это надо обязательно с надавливанием.

Начинают массаж с надбровных дуг, сильно массируя их. После этого нужно плавно переходить к массированию нижней части глазниц.

Следующий этап массажа включает в себя надавливание на наружные уголки глаз, а затем следует переходить к внутренним уголкам. После этого надо хорошенько размять переносицу и понажимать на расположенные под глазами пазухи носа.

Затем необходимо сильно надавить 10-12 раз на закрытые веки. И в завершении - помассировать точку посередине лба.

Офтальмологи отмечают, что массаж вокруг глаз так же важен для улучшения зрения, как и массаж век и глазных яблок.