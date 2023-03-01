В Крыму обвинили спецслужбы Украины во вбросе фейков в чаты детских садов и школ

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что спецслужбы Украины атакуют жителей полуострова фейковыми вбросами.

По его словам, фейковая информация теперь доносится до граждан через чаты, в которых участвуют родители школьников и детсадовцев.

Крючков отметил, что речи идет о чатах Viber и WhatsApp, которые союзники Украины давно используют для вброса фейков.

Он уточнил, что фейковые сообщения касаются биологического оружия, неизвестных пакетиков с порошком и даже духов-убийц.