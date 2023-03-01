GS Group: по итогам 2022 года Россия вошла в ТОП-10 по продажам смартфонов

По информации GS Group, в 2022 году 2,3% мирового рынка смартфонов приходилось на Российскую Федерацию.

Этот показатель на 0,3% ниже, чем в 2021 году. В результате Россия заняла не шестую, а восьмую строчку среди лидеров по импорту таких устройств.

За прошлый год в РФ было импортировано 35,4 млн мобильных телефонов, из который 22% были кнопочными устройствами, а остальные – смартфонами.

По сравнению с предшествующим годом количество ввезенных смартфонов уменьшилось на 22%, а кнопочных телефонов – на 19%.