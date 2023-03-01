В Ейске объяснили громкие звуки военными учениями и призвали не вестись на провокации
2023-03-01 01:15
Глава администрации города Ейска Роман Бублик рассказал о происхождении громких звуков, которые обеспокоили жителей региона.
Он отметил, что сейчас в Ейском районе проходят военные учения, информацию об этом распространили заранее.
Бублик призвал граждан сохранять спокойствие, не вестись на провокации и не верить всему, что пишут в сети.
Он подчеркнул, что всегда лично сообщает о любых значимых событиях, происходящих в районе и в городе.
Опубликовано: Светлана Репина