В Ейске объяснили громкие звуки военными учениями и призвали не вестись на провокации

Глава администрации города Ейска Роман Бублик рассказал о происхождении громких звуков, которые обеспокоили жителей региона.

Он отметил, что сейчас в Ейском районе проходят военные учения, информацию об этом распространили заранее.

Бублик призвал граждан сохранять спокойствие, не вестись на провокации и не верить всему, что пишут в сети.

Он подчеркнул, что всегда лично сообщает о любых значимых событиях, происходящих в районе и в городе.