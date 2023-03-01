Пентагон: у американских военных нет танков Abrams для Украины

Помощник главы Пентагона по международной безопасности Селест Уолландер сообщила, что на данный момент у американской армии нет танков M1 Abrams для поставки на Украину.

Такое заявление она сделала в ответ на вопрос представителя Конгресса по поводу военной техники.

Он поинтересовался, по какой причине Соединенные Штаты не передают Украине танки со своих складов, а собираются производить их с нуля.

Ранее американский министр армии Кристин Вормут признала, что на поставку танков M1 Abrams на Украину может потребоваться более года.