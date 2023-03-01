Пентагон: приостановка участия России в ДСНВ никак не повлияет на двусторонние инспекции

Заместитель главы Пентагона Колин Каль считает, что приостановка Россией участия в ДСНВ никак не повлияет на проведение двусторонних инспекций вооружений.

Он пояснил, что Россия уже давно не отвечала требованиям по инспекциям, поэтому особых изменений не произошло.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из договора.

28 февраля он подписал соответствующий указ. До этого приостановку участия России в ДСНВ одобрили в Госдуме и Совете Федерации.