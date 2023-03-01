Ежедневное употребление бананов способствует хорошему самочувствю

Бананы с точки зрения ботаники считаются ягодами. Они доступны людям круглый год.

Многие люди потребляют бананы в пищу каждый день, и они совершенно правы. Дело в том, что этот продукт невероятно полезен.

В нем содержится много калия, который помогает поддерживать нормальный уровень инсулина в крови и нормальное кровяное давление. Помимо этого, калий служит важным элементом в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Плоды бананов содержат важные для работы кишечника электролиты и много клетчатки. Кроме того, в них содержится очень важная аминокислота - триптофан. Она превращается в человеческом организме в "гормон счастья" - серотонин, который поддерживает хорошее настроение и влияет на нормальное состояние иммунитета.

Вот почему бананы стоит включать в свое ежедневное меню. Только есть одно "но": эти плоды очень калорийны, поэтому злоупотребление ими ведет к набору лишнего веса.