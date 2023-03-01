Сотни украинских беженцев в странах Евросоюза лишены родительских прав
2023-03-01 01:52
По информации издания Страна.ua, в Евросоюзе массово лишают украинских беженцев родительских прав.
Сообщается, что только в Германии зафиксировано более сотни таких случаев. Причиной родительских прав может быть донос местных жителей.
В некоторых случаях матерей лишают родительских прав при обращении к врачу, поскольку рассматривают проблемы детей со здоровьем как следствие несостоятельности родителей.
Женщины, столкнувшиеся с такими ситуациями, объединяются в сообщества, чтобы попытаться вернуть своих детей.
Опубликовано: Светлана Репина