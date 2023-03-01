Глава МИД Израиля заявил о ключевой роли России в регионе
2023-03-01 01:57
Глава израильского МИД Эли Коэн заявил, что Российской Федерации принадлежит ключевая роль в регионе.
Он напомнил, что в России проживают порядка 600 тыс. евреев, поэтому Израиль действует с учетом всех возможных аспектов.
При этом Коэн подчеркнул, что Израиль солидарен с Украиной и подписал соответствующую резолюцию ООН.
Ранее украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук выразил недовольство по поводу слишком медленной работы израильской стороны по установке системы раннего предупреждения о воздушных атаках.
Опубликовано: Светлана Репина