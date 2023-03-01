В МИД России объяснили роль Беларуси в украинском конфликте

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин рассказал, какая роль отводится Беларуси в украинском конфликте.

Он отметил, что группировка российских и белорусских сил выполняет задачу сдерживания украинских военных.

Галузин уточнил, что белорусские военнослужащие не участвуют в спецоперации, однако их боевой потенциал играет немаловажную роль в нынешней ситуации.

Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь подписали соглашение, на основании которого будет формироваться цена на российский газ для белорусской стороны до 2025 года.