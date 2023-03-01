The Telegraph: французским депутатам запретят пить в Национальном собрании после пьяной драки
2023-03-01 02:34
Издание The Telegraph сообщает, что недавно нетрезвые депутаты национального собрания Франции устроили пьяный дебош.
Причиной послужил спор по поводу пенсионной реформы. В связи с этим предлагается запретить употребление спиртных напитков в Национальном собрании.
Издание пишет, что алкоголь есть на первом этаже здания национального собрания в баре, который не закрывается на время заседаний.
По информации журналистов, депутаты с 11 утра пьют шампанское и продолжают налегать на спиртные напитки до самого вечера.
Опубликовано: Светлана Репина