The Telegraph: французским депутатам запретят пить в Национальном собрании после пьяной драки

Издание The Telegraph сообщает, что недавно нетрезвые депутаты национального собрания Франции устроили пьяный дебош.

Причиной послужил спор по поводу пенсионной реформы. В связи с этим предлагается запретить употребление спиртных напитков в Национальном собрании.

Издание пишет, что алкоголь есть на первом этаже здания национального собрания в баре, который не закрывается на время заседаний.

По информации журналистов, депутаты с 11 утра пьют шампанское и продолжают налегать на спиртные напитки до самого вечера.