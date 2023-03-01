В сбитых над Белгородом украинских беспилотниках находилась британская взрывчатка
2023-03-01 03:06
Военный блогер @war_noir проанализировал фото украинских беспилотников, сбитых над Белгородом.
По его словам, на них видна маркировка, которая указывает на присутствие британской взрывчатки с гексогеном.
Формула взрывчатого вещества на основе гексогена была разработана британской компаний Chemring Energetics UK Ltd.
При этом взрывчатка, производимая данной компанией, применяется и в гражданских целях, например, при сносе зданий.
Опубликовано: Светлана Репина