В сбитых над Белгородом украинских беспилотниках находилась британская взрывчатка

Военный блогер @war_noir проанализировал фото украинских беспилотников, сбитых над Белгородом.

По его словам, на них видна маркировка, которая указывает на присутствие британской взрывчатки с гексогеном.

Формула взрывчатого вещества на основе гексогена была разработана британской компаний Chemring Energetics UK Ltd.

При этом взрывчатка, производимая данной компанией, применяется и в гражданских целях, например, при сносе зданий.