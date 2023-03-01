Федункив заставляла плакать коллег во время съемок сериала Реальные пацаны
2023-03-01 07:54
Актриса Марина Федункив не жалела своих коллег на съемках популярного сериала "Реальные пацаны", заставляя плакать.
Марина Федункив приняла участие в проекте своей приятельницы Жанны Кадниковой "Кафе "Куба" на ТНТ.
Подруги трудились вместе над сериалом "Реальные пацаны", но их отношения в то время были далекими от идеальных.
Играя роль родительницы главного персонажа, она без конца ссорилась с Кадниковой на съемках первой части, о чем актриса сообщила в интервью изданию "7дней".
Федункив не стала скрывать, что, имея диплом режиссера, заставила плакать Жанны, неспокойно реагируя на ее критику.
Опубликовано: Наталья Гончарова