Федункив заставляла плакать коллег во время съемок сериала Реальные пацаны

Актриса Марина Федункив не жалела своих коллег на съемках популярного сериала "Реальные пацаны", заставляя плакать.

Марина Федункив приняла участие в проекте своей приятельницы Жанны Кадниковой "Кафе "Куба" на ТНТ.

Подруги трудились вместе над сериалом "Реальные пацаны", но их отношения в то время были далекими от идеальных.

Играя роль родительницы главного персонажа, она без конца ссорилась с Кадниковой на съемках первой части, о чем актриса сообщила в интервью изданию "7дней".

Федункив не стала скрывать, что, имея диплом режиссера, заставила плакать Жанны, неспокойно реагируя на ее критику.