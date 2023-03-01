В Израиле планировалось нападение на министра безопасности, подозреваемый задержан
Министр безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил об аресте палестинца, подозреваемого в планах его убийства.
«Подозреваемый араб», житель Иерусалима, который замышлял убийство Бен Гвира, был арестован полицией «несколько недель назад», сообщил во вторник офис министра.
Согласно отчету, подозреваемый собирал информацию о поездках министра и получал «деньги от террористических элементов в соседней стране» за совершение убийства.
Бен Гвир является одним из самых радикальных и противоречивых членов нового правого правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которое было приведено к присяге в конце декабря. Бен-Гвира неоднократно обвиняли в намеренном разжигании напряженности в отношениях с палестинцами.
Недавно на Западном берегу произошли серьезные беспорядки со стороны израильских поселенцев после того, как в воскресенье двое молодых израильтян были смертельно ранены в результате перестрелки в палестинском городе Хувара.
Бен Гвир также выступал за законопроект, который позволит судам «выносить смертные приговоры террористам».
Опубликовано: Тарас Медведев