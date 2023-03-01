Зеленский угрожает «сломать всю российскую систему»

Президент Украины Владимир Зеленский решительно высказался за уголовное расследование военных преступлений на Украине на международном уровне.

«Мы сломаем всю эту российскую систему геноцида — от винтиков до архитекторов — и отдадим под суд», — заявил Зеленский в своем ежедневном видеообращении во вторник вечером.

Зеленский заявил, что, если бы «российские преступления» были наказаны международным судом в рамках верховенства закона, это гарантировало бы безопасность украинцев и других народов в долгосрочной перспективе.

Во вторник в Киеве Зеленский встретился с главным прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом. Особое внимание было уделено детям, перемещенным в Россию с территории Украины. Киев описывает процесс как «насильственное похищение».