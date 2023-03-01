Украинский военный аналитик признал неудачу ВСУ под Бахмутом
2023-03-01 08:48
По словам украинского военного аналитика Олега Жданова, российские войска добились прогресса в окружении Бахмута.
ВС России и ЧВК «Вагнера» вклинились между селами Ягодное и Берчивка, констатировал Жданов.
«Эта брешь на северном фланге Бахмута представляет для нас явную угрозу», — написал Жданов в комментариях в социальных сетях.
Ранее российские аналитики заявили, что Бахмут полностью окружен, единственный выход на западе простреливается и таким образом подразделения ВСУ находятся в котле.
Опубликовано: Тарас Медведев