Госсекретарь США Блинкен: страны Центральной Азии должны извлечь уроки из ситуации на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил пять центральноазиатских государств об угрозе со стороны России.

Ни одна страна, особенно те, которые находятся в сфере влияния Москвы, не может позволить себе игнорировать угрозы, исходящие от российской агрессии для их собственной территории и основанного на правилах мирового порядка, и экономики, заявил Блинкен в столице Казахстана Астане.

Глава американского МИДа встретился со своими коллегами из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в составе так называемой группы С5-1, в которую входят США и пять стран Центральной Азии.

На пресс-конференции с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди Блинкен заявил о твердой поддержке США курса Казахстана и других стран региона на свободу выбирать свое будущее.

Глава МИД Казахстана поблагодарил Блинкена, но дал понять, что его страна не займет ни пророссийскую, ни прозападную позицию.

Ввиду «сложной международной обстановки» Казахстан скорее будет действовать в своих национальных интересах, сказал Тиллеуберди.