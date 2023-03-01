Милонов накинулся на Пугачеву, обвиняя ее в том, что она перекрывала воздух своим конкурентам

Депутат Госдумы Виталий Милонов утверждает, что Алла Пугачева не давала развернуться талантливым коллегам, закрывая доступ на сцену.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обвинил Аллу Пугаччеву в том, что она перекрывала воздух талантливым артистам, не подпуская их к российской сцене.

По сведениям политика, певица отслеживала конкурентов, делая все для того, чтобы они не пробились в шоу-бизнес.

Милонов убежден, что в настоящее время, когда влияние Аллы Борисовны "сдулось", у талантливой молодежи появился шанс пробиться благодаря своим данным.