Милонов накинулся на Пугачеву, обвиняя ее в том, что она перекрывала воздух своим конкурентам
2023-03-01 08:54
Депутат Госдумы Виталий Милонов утверждает, что Алла Пугачева не давала развернуться талантливым коллегам, закрывая доступ на сцену.
Депутат Госдумы Виталий Милонов обвинил Аллу Пугаччеву в том, что она перекрывала воздух талантливым артистам, не подпуская их к российской сцене.
По сведениям политика, певица отслеживала конкурентов, делая все для того, чтобы они не пробились в шоу-бизнес.
Милонов убежден, что в настоящее время, когда влияние Аллы Борисовны "сдулось", у талантливой молодежи появился шанс пробиться благодаря своим данным.
Опубликовано: Наталья Гончарова