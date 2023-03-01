Телефонные разговоры Шольца с Путиным не записываются

Телефонные разговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным и другие важные переговоры обычно не записываются, а записываются лишь по пунктам, сообщили в канцелярии.

«До сих пор была запись в файле, но никаких обязательств по записи телефонных разговоров нет», - рассказал президент Федерального архива Михаэль Холлманн в интервью «Süddeutsche Zeitung».

Оппозиционные политики в Германии предположили, что президент России Путин мог угрожать канцлеру ядерным оружием во время переговоров, и поэтому Шольц неоднократно колебался по поводу поставок вооружений на Украину, отметили в издании.