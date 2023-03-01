Европейские медики отказали онкобольному Юдашкину в лечении

Наследница дизайнера Валентина Юдашкина Галина рассказала о том, что в Европе больного раком отца лечить отказались.

Именитый российский кутюрье Валентин Юдашкин живет со страшным недугом с 2016 года.

За этот период дизайнер перенес не одну операцию.

Его дочь Галина сообщила, что сейчас ее знаменитому родителю гораздо лучше, но переставать бороться еще очень рано.

Наследница Юдашкина благодарна российским врачам, ведь их европейские коллеги не взялись лечить эксперта моды.