Во время битвы под Артемовском российские войска нейтрализовали украинское военное подразделение имени бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Информация передана изданием РИА.

Новости рассказал командир штурмового подразделения РФ и показал полученные в боях военные трофеи.

В их числе флаг подразделения, принадлежавший элитной 24-й отдельной механизированной бригаде Западной Украины с надписью "Подразделение им. Бориса Джонсона".

По мнению собеседника РИА, военные разбитого подразделения "держали большой опорный пункт в лесу".

Командир штурмового подразделения РФ рассказал, что ВСУ часто задействуют проамериканскую атрибутику, это могут быть нашивки с флагами Америки.