Вагнеровцы ликвидировали в боях подразделение ВСУ, названное именем Бориса Джонсона
2023-03-01 09:12
Во время битвы под Артемовском российские войска нейтрализовали украинское военное подразделение имени бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Информация передана изданием РИА.
Новости рассказал командир штурмового подразделения РФ и показал полученные в боях военные трофеи.
В их числе флаг подразделения, принадлежавший элитной 24-й отдельной механизированной бригаде Западной Украины с надписью "Подразделение им. Бориса Джонсона".
По мнению собеседника РИА, военные разбитого подразделения "держали большой опорный пункт в лесу".
Командир штурмового подразделения РФ рассказал, что ВСУ часто задействуют проамериканскую атрибутику, это могут быть нашивки с флагами Америки.
Опубликовано: Храмова Оксана