Концерт Нетребко на Тайване был отменен
Оперная дива Анна Нетребко должна была выйти на сцену Национального концертного зала Тайбэй (Тайвань) со своим мужем Юсифом Эйвазовым, но выступление было отменено.
Отмена концерта Анны Нетребко и ее мужа Юсифа Эйвазова на Тайване связана с тем, что в обществе наблюдалось огромное беспокойство в связи с этим выступлением.
Организаторы мероприятия принесли извинения поклонникам оперной исполнительницы, купившим билеты на ее концерт. Потраченные средства зрителям обещают вернуть.
Примечательно, что украинцы добивались отмены выступления Нетребко и на Международном майском фестивале в Висбадене, но им это не удалось.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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