Рапунцель, не привыкшая экономить на внешности, заплатила за новую прическу 147 000 рублей
2023-03-01 09:26
Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель решила сменить прическу, что дорого ей обошлось. Знаменитости пришлось выложить за новый образ 147 000 российских рублей.
Алена Рапунцель, известная как участница шоу "Дом-2", на внешности экономить не привыкла.
Еще недавно знаменитость ходила с каре, а сейчас хвастается в соцсетях длинноволосой шевелюрой.
Оказалось, звезда экрана нарастила волосы, выложив за эту процедуру 147 000 российских рублей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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