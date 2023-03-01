Рапунцель, не привыкшая экономить на внешности, заплатила за новую прическу 147 000 рублей

Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель решила сменить прическу, что дорого ей обошлось. Знаменитости пришлось выложить за новый образ 147 000 российских рублей.

Алена Рапунцель, известная как участница шоу "Дом-2", на внешности экономить не привыкла.

Еще недавно знаменитость ходила с каре, а сейчас хвастается в соцсетях длинноволосой шевелюрой.

Оказалось, звезда экрана нарастила волосы, выложив за эту процедуру 147 000 российских рублей.