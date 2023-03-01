Keystone и GE установили первую в мире ветряную электростанцию со спиральным сварным швом

Американский энергетический гигант GE Renewable Energy и Keystone Tower Systems объявили во вторник о вводе в эксплуатацию первой в мире коммерческой конической башни ветряной турбины со спиральной сваркой.

Они установили спирально-сварную ветряную башню высотой 89 метров на турбине GE мощностью 2,8 МВт. Установка является результатом многолетнего сотрудничества компаний Keystone и GE по проектированию и производству башен со спиральной сваркой для ветряных турбин GE.

Эта технология позволит создавать мобильные ветряные электростанции на проектной площадке высотой до 160 метров.

Башня ветряной турбины со спиральным сварным швом была изготовлена на заводе Keystone в Пампе, штат Техас.

При выходе на полную мощность завод сможет производить электростанции суммарной мощностью, примерно, 1 ГВт в год.

Процесс сварки конической спирали Keystone обеспечивает скорость, качество и постоянство автоматизированного производства при производстве ветряных башен. Компания проектирует и производит собственное оборудование для производства спиральной сварки на заказ.