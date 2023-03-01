Гарнитура дополненной реальности X-AR позволяет пользователям видеть скрытые объекты

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) изобрели гарнитуру дополненной реальности (AR), которая дает людям фактически рентгеновское зрение.

Изобретение, получившее название X-AR, позволяет пользователям видеть вещи, которые спрятаны в любых закрытых средах.

X-AR сочетает в себе беспроводное зондирование с компьютерным зрением, чтобы пользователи могли воспринимать вещи, невидимые человеческому глазу.

Принцип действия использует радиочастотные (РЧ) сигналы, которые могут проходить через обычные материалы, такие как картонные коробки, пластиковые контейнеры или деревянные перегородки, для поиска скрытых предметов, помеченных метками RFID, которые отражают сигналы, посылаемые радиочастотной антенной.

AR-конформная широкополосная антенна точно соответствует форме козырька гарнитуры дополненной реальности и обеспечивает гарнитуре возможности обнаружения радиочастот (RF). Антенна гибкая, легкая и подходит для существующих гарнитур, не закрывая ни одну из их камер и поле зрения пользователя. Антенна может связываться с предметами, имеющими RFID-метки.

Команда использует метод, известный как радар с синтезированной апертурой (SAR), который похож на то, как самолеты отображают объекты на земле. Алгоритм локализации SAR на основе AR объединяет радиочастотные датчики от антенны и визуальные датчики от камер гарнитуры для локализации объектов с радиочастотными метками, даже когда они скрыты от глаз.