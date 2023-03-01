Моргершетерн и Зинаттулина расстались в 2021 году, но только сейчас официально разводятся
2023-03-01 09:47
Алишер Моргерштерн и Дилара Зинатуллина поженились в августе 2021 года, а уже спустя несколько месяцев расстались. На развод знаменитости подали лишь сейчас.
Рэпер Алишер Моргерштерн и его супруга Дилара Зинатуллина давно расстались, но разводится надумали лишь сейчас.
В своих соцсетях рэп-исполнитель сообщил, что они с женой подали на развод 28 февраля.
Знаменитости, несмотря на то, что семьи у них не получилось, остались друзьями.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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