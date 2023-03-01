Моргершетерн и Зинаттулина расстались в 2021 году, но только сейчас официально разводятся

Алишер Моргерштерн и Дилара Зинатуллина поженились в августе 2021 года, а уже спустя несколько месяцев расстались. На развод знаменитости подали лишь сейчас.

Рэпер Алишер Моргерштерн и его супруга Дилара Зинатуллина давно расстались, но разводится надумали лишь сейчас.

В своих соцсетях рэп-исполнитель сообщил, что они с женой подали на развод 28 февраля.

Знаменитости, несмотря на то, что семьи у них не получилось, остались друзьями.