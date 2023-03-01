Карл 3 выгнал сына Гарри с женой из дома в Великобритании
2023-03-01 09:55
Карл 3 оставил принца Гарри и его супругу Меган Маркл без дома Фрогмор в Виндзоре (Великобритания), выселив их оттуда.
Отношения в королевском семействе оставляют желать лучшего.
По имеющимся сведениям, Карл 3, коронация которого назначена на май 2023 года, выселил своего наследника принца Гарри вместе с его семейством из коттеджа Фрогмор в Видзоре (Великобритания).
Причиной такого решения стала книга мемуаров Гарри под названием "Запасной".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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