Карл 3 выгнал сына Гарри с женой из дома в Великобритании

Карл 3 оставил принца Гарри и его супругу Меган Маркл без дома Фрогмор в Виндзоре (Великобритания), выселив их оттуда.

Отношения в королевском семействе оставляют желать лучшего.

По имеющимся сведениям, Карл 3, коронация которого назначена на май 2023 года, выселил своего наследника принца Гарри вместе с его семейством из коттеджа Фрогмор в Видзоре (Великобритания).

Причиной такого решения стала книга мемуаров Гарри под названием "Запасной".