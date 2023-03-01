Китай заметно увеличил темпы производства в феврале, побив рекорд десятилетней давности
Китай увеличил производственную активность в феврале, показав лучший месячный рост за десятилетие, заводы постепенно возобновили свой обычный темп по мере снятия ограничений по Covid, как показали официальные данные в среду.
Индекс менеджеров по закупкам, PMI, отражающий состояние промышленного сектора, в феврале составил 52,6 пункта против 50,1 месяцем ранее, сообщило Национальное бюро статистики (BNS).
Такого высокого роста не было с 2012 года, отмечают аналитики, опрошенные агентством экономической информации Bloomberg. При этом эксперты отметили, что ожидали роста лишь в 50,6 пункта.
Тенденция подтверждается независимым индексом PMI, опубликованным в среду фирмой IHS Markit для медиагруппы Caixin. В феврале он составил 51,6 пункта по сравнению с 49,2 пункта в предыдущем месяце.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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