Историки рассказали, почему в Средние века дамы носили туфли на 50-сантиметровых каблуках

У такой обуви имелся практический смысл: высокая платформа защищала от уличной грязи. А еще - увеличивала рост и отражала степень благородства и величия.

В Средние века аристократы заставляли жен носить обувь на каблуках неимоверной высоты. Порой они достигали высоты в 50 сантиметров, сообщает Рамблер.

В XIV- XV века в Европе в моду вошли чопины - туфли на гигантской деревянной платформе. Отдельные туфли могли быть и метр в высоту!

Оказывается, у такой обуви имелся практический смысл: высокая платформа защищала от уличной гшрязи. А еще - увеличивала рост и отражала степень благородства и величия женщин.

Чопины были символом положения в обществе: чем платформа выше, тем выше и статус обладательницы таких туфель.

В некоторых источниках сообщается и о такой цели мужей, обувающих жен в чопины, как сохранение их целомудрия. В неудобной обуви далеко не убежишь, да и вообще всегда под присмотром: без помощи слуг аристократкам даже шаг было сделать не по силам из-за риска травмироваться.

В начале XVI века были придуманы стандартные каблуки, и чопины вышли из моды.