Историки рассказали, почему в Средние века дамы носили туфли на 50-сантиметровых каблуках
У такой обуви имелся практический смысл: высокая платформа защищала от уличной грязи. А еще - увеличивала рост и отражала степень благородства и величия.
В Средние века аристократы заставляли жен носить обувь на каблуках неимоверной высоты. Порой они достигали высоты в 50 сантиметров, сообщает Рамблер.
В XIV- XV века в Европе в моду вошли чопины - туфли на гигантской деревянной платформе. Отдельные туфли могли быть и метр в высоту!
Оказывается, у такой обуви имелся практический смысл: высокая платформа защищала от уличной гшрязи. А еще - увеличивала рост и отражала степень благородства и величия женщин.
Чопины были символом положения в обществе: чем платформа выше, тем выше и статус обладательницы таких туфель.
В некоторых источниках сообщается и о такой цели мужей, обувающих жен в чопины, как сохранение их целомудрия. В неудобной обуви далеко не убежишь, да и вообще всегда под присмотром: без помощи слуг аристократкам даже шаг было сделать не по силам из-за риска травмироваться.
В начале XVI века были придуманы стандартные каблуки, и чопины вышли из моды.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Храмова Оксана
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