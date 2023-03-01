Легендарному доктору Леониду Рошалю стало лучше после экстренной госпитализации 26 февраля
Состояние 89-летнего звездного пациента стабилизировалось, и его из реанимации перевели в отделение хирургии.
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль переведен из реанимации в отделение хирургии.
Как сообщает Мослента со ссылкой на телеграмм-канал Маsh, состояние легендарного пациента после операции стабилизировалось.
О госпитализации Леонила Рошаля СМИ сообщили 26 февраля.
Уточнялось, что у известного хирурга - болезнь Паркинсона, кисты в головном мозге. Кроме того, он упал и получил перелом шейки левого бедра.
Сейчас 89-летний хирург на стадии реабилитации в обычной палате, состояние его здоровья под контролем.
Опубликовано: Светлана Гарусева
-
-
-
Храмова Оксана
Российсие войска ликвидировали украинскую БМП в условиях ближнего боя
Борьба велась за южные участки Артемовска. Солдаты группы "Вагнер" устранили боевую машину пехоты при ведении ближнего боя за частный сектор в южной части города. Об этом службе РИА Новости сообщил командир штурмового взвода.Подробнее...
-
-