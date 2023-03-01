Легендарному доктору Леониду Рошалю стало лучше после экстренной госпитализации 26 февраля

Состояние 89-летнего звездного пациента стабилизировалось, и его из реанимации перевели в отделение хирургии.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль переведен из реанимации в отделение хирургии.

Как сообщает Мослента со ссылкой на телеграмм-канал Маsh, состояние легендарного пациента после операции стабилизировалось.

О госпитализации Леонила Рошаля СМИ сообщили 26 февраля.

Уточнялось, что у известного хирурга - болезнь Паркинсона, кисты в головном мозге. Кроме того, он упал и получил перелом шейки левого бедра.

Сейчас 89-летний хирург на стадии реабилитации в обычной палате, состояние его здоровья под контролем.