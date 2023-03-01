Археологи доказали, что найденный артефакт древнего Рима возрастом 2000 лет был игрушкой для секса

Археологи предполагают, что уникальный артефакт, обнаруженный в римском форте Виндоланда, мог использоваться как приспособление для секса, а не как символ удачи или бытовой инструмент, как ранее предполагалось.

«Мы знаем, что древние римляне и греки использовали сексуальные приспособления — этот предмет из Виндоланды может быть примером одного из них», - отметила автор исследования доктор Роб Коллинз

Археологи изначально приняли деревянный предмет за инструмент для штопки, поскольку он был найден в кожевенной мастерской, вместе с обувью и аксессуарами для одежды.

Но новый анализ, проведенный экспертами из Университета Ньюкасла и Университетского колледжа Дублина, показал, что это первый известный пример фалоимитатора, сделанного из дерева.

Фаллосы были широко распространены по всей Империи и считались средством защиты, оберегами от неудач.

Их часто изображали на расписных фресках и мозаиках, они составляли часть украшения других предметов, например, украшали рукоятку ножа или выбивались на глиняной посуде. Маленькие портативные фаллосы из кости или металла обычно носили в виде подвесок на шее, рассказывают авторы исследования.

Но исследовательская группа считает, что объект, первоначально найденный в Виндоланде в 1992 году, мог использоваться не только, как культовый. Анализ показал, что оба конца фаллоса были заметно более гладкими, что указывает на повторяющийся контакт с предметом с течением времени.

В дискуссионном документе, опубликованном в журнале Antiquity, команда исследует три возможных объяснения назначения фаллоса. Одним из них является то, что объект в натуральную величину использовался в качестве приспособления для сексуальных утех.

Еще одна версия ученых заключалась в том, что объект мог использоваться в качестве пестика — либо в кулинарных целях, либо для измельчения ингредиентов для косметических или медицинских процедур. Его форма наделяла пищу или ингредиенты, которые готовились, предполагаемыми магическими свойствами.

Третья возможная функция заключалась в том, что объект мог использоваться, как культовый и приносить удачу, что было обычным явлением во всей Римской империи.

Тем не менее факты указывают на то, что предмет не находился на открытом воздухе в течение длительного времени, что исключает версию об обереге. Также на предмете не обнаружено пятен жира или специй, которые им могли размельчать.

Доктор Роб Коллинз, старший преподаватель археологии Ньюкаслского университета, объясняет:

Размер фаллоса и тот факт, что он был вырезан из дерева, вызывает ряд вопросов относительно его использования в древности.

Мы не можем быть уверены в его предполагаемом использовании, в отличие от большинства других фаллических объектов, которые символически используют эту форму для четкой функции, например, амулет на удачу.

Мы знаем, что древние римляне и греки использовали сексуальные приспособления — этот предмет из Виндоланды может быть примером одного из них.

Сообщается, что фаллос сейчас выставлен в музее Виндоланды.