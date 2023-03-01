Знакомые не верят, что Пугачева покинула Россию из-за политики

Окружение Аллы Пугачевой не верит, что причиной отъезда Пугачевой является политика. Друзья, знакомые артистки убеждены, что виною всему ее проблемы со здоровьем.

Близкие Алле Пугачевой люди, оставшиеся в РФ, уверены, что звезда сцены покинула родное государство из-за того, что проходит в Израиле лечение.

С каким недугом сражается Алла Борисовна, никто не в курсе. Знакомые артистки считают, что она имеет право не раскрывать общественности, чем болеет.

Сахарный диабет, проблемы с ногами - известные "болячки" Пугачевой, которые необходимо постоянно подлечивать. Возможно, еще какое-то заболевание не дает знаменитости наслаждаться жизнью и она лечит его в Израиле, который славится высоким уровнем медицины.