Знакомые не верят, что Пугачева покинула Россию из-за политики
Окружение Аллы Пугачевой не верит, что причиной отъезда Пугачевой является политика. Друзья, знакомые артистки убеждены, что виною всему ее проблемы со здоровьем.
Близкие Алле Пугачевой люди, оставшиеся в РФ, уверены, что звезда сцены покинула родное государство из-за того, что проходит в Израиле лечение.
С каким недугом сражается Алла Борисовна, никто не в курсе. Знакомые артистки считают, что она имеет право не раскрывать общественности, чем болеет.
Сахарный диабет, проблемы с ногами - известные "болячки" Пугачевой, которые необходимо постоянно подлечивать. Возможно, еще какое-то заболевание не дает знаменитости наслаждаться жизнью и она лечит его в Израиле, который славится высоким уровнем медицины.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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