Прилучный признался, что не хотел становиться актером
Актер Павел Прилучный не хотел поступать в театральное училище, так как в его родном городе Бердске профессия артиста не считалась престижной. На актерском образовании настояла его мать.
Павел Прилучный считал, что его жизнь закончена, когда мать силой его притащила на вступительные экзамены в театральное училище.
Будущая знаменитость попал в двадцатку бюджетников в учебном заведении.
После второго прослушивания Павел почувствовал вкус профессии актера, поняв, что эти люди могут заставить окружающих смеяться и плакать по своему желанию.
Управлять эмоциями других - мастерство, которым теперь Прилучный владеет в совершенстве.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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