Прилучный признался, что не хотел становиться актером

Актер Павел Прилучный не хотел поступать в театральное училище, так как в его родном городе Бердске профессия артиста не считалась престижной. На актерском образовании настояла его мать.

Павел Прилучный считал, что его жизнь закончена, когда мать силой его притащила на вступительные экзамены в театральное училище.

Будущая знаменитость попал в двадцатку бюджетников в учебном заведении.

После второго прослушивания Павел почувствовал вкус профессии актера, поняв, что эти люди могут заставить окружающих смеяться и плакать по своему желанию.

Управлять эмоциями других - мастерство, которым теперь Прилучный владеет в совершенстве.