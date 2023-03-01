Трейлер картины Питер Пен и Венди с Джудом Лоу и Яру Шахиди уже вышел на Ютубе
2023-03-01 10:49
Трейлер фентези-проекта "Питер Пен и Венди" вышел на Ютубе. Роль капитана Крюка в картине сыграл Джуд Лоу, а фею Динь-динь Яру Шахиди.
Киностудия "Disney" представила вниманию зрителей трейлер своего нового приключенческого фильма "Питер Пен и Венди", снятого в жанре фентези.
Ролик можно посмотреть на платформе Ютуб.
В прокат картина режиссера Дэвида Лоури с Джудом Лоу в роли капитана Крюка и Яру Шахиди, исполняющей роль феи Динь-динь, выйдет 28 апреля 2023 года.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
-
Наталья Гончарова
Большие нелепые красные сапоги за 350 долларов были распроданы очень быстро из-за того, что стали вирусными в Сети
Парадокс, но большие мультяшные сапоги красного цвета, которые поражают своей нелепостью, были распроданы за 350 долларов. Что стало причиной тому, что люди повально стали покупать эту странную обувь?Подробнее...
-
-