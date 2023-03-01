Трейлер картины Питер Пен и Венди с Джудом Лоу и Яру Шахиди уже вышел на Ютубе

Большие нелепые красные сапоги за 350 долларов были распроданы очень быстро из-за того, что стали вирусными в Сети

Парадокс, но большие мультяшные сапоги красного цвета, которые поражают своей нелепостью, были распроданы за 350 долларов. Что стало причиной тому, что люди повально стали покупать эту странную обувь?

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