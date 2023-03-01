Трейлер картины Питер Пен и Венди с Джудом Лоу и Яру Шахиди уже вышел на Ютубе

2023-03-01 10:49

Трейлер фентези-проекта "Питер Пен и Венди" вышел на Ютубе. Роль капитана Крюка в картине сыграл Джуд Лоу, а фею Динь-динь Яру Шахиди.

Киностудия "Disney" представила вниманию зрителей трейлер своего нового приключенческого фильма "Питер Пен и Венди", снятого в жанре фентези.

Ролик можно посмотреть на платформе Ютуб.

В прокат картина режиссера Дэвида Лоури с Джудом Лоу в роли капитана Крюка и Яру Шахиди, исполняющей роль феи Динь-динь, выйдет 28 апреля 2023 года.

Опубликовано: Наталья Гончарова