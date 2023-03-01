Поплавская накинулась на Урганта из-за его шутки о проекте Эмпатия Ванюччи
2023-03-01 11:23
Актриса и ведущая Яна Поплавская раскритиковала своего коллегу Ивана Урганта из-за его шутки по поводу Ютуб проекта "Эмпатия ванюччи", назвав юмор бесстыдным.
Яна Поплавская убеждена, что Иван Ургант, страдая завышенной самооценкой, возвысил себя над коллегами, считая себя особенным ведущим.
Актриса осудила юмор Ургантта в адрес режиссера театра и продюсера Эдуарда Боякова и по поводу Ютуб-шоу "Эмапатия Мануччи", которую он назвал "Эмпатия Ванюччи".
По мнению Поплавской, реакция Ивана на критику со стороны Боякова, сплошное "бесстыдство".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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