Одноногий комбинезон Кендалл Дженнер разделяет Интернет
Кендалл Дженнер известна своей изрядной долей модных решений, которые, мягко говоря, интересны, но этот может взять верх.
77 февраля, модель поделилась парой видеороликов в Instagram, в которых она надела черный комбинезон, но в нем отсутствовала ключевая деталь ансамбля. А именно, одна из его ног.
В первом клипе Дженнер скакала по кругу на кровати размера "queen—size", как будто она находится в гостиничном номере. В одной руке она держала бокал вина, который чудесным образом не пролился.
Увлекательный наряд включал рукав длиной до локтя на правой руке и вообще без рукава на левой.
И наоборот, ее левая нога осталась голой, а покрой костюма имитировал купальник, в то время как правая нога была заключена в брюки во всю длину, заканчивающиеся клешем в стиле русалки, который выпирал при каждом прыжке, который она совершала.
27-летняя модель лежит на боку на кровати, высоко подняв ногу, все еще держа вино.
Опубликовано: Антон Райт
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Наталья Гончарова
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