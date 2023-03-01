Одноногий комбинезон Кендалл Дженнер разделяет Интернет

Кендалл Дженнер известна своей изрядной долей модных решений, которые, мягко говоря, интересны, но этот может взять верх.

77 февраля, модель поделилась парой видеороликов в Instagram, в которых она надела черный комбинезон, но в нем отсутствовала ключевая деталь ансамбля. А именно, одна из его ног.

В первом клипе Дженнер скакала по кругу на кровати размера "queen—size", как будто она находится в гостиничном номере. В одной руке она держала бокал вина, который чудесным образом не пролился.

Увлекательный наряд включал рукав длиной до локтя на правой руке и вообще без рукава на левой.

И наоборот, ее левая нога осталась голой, а покрой костюма имитировал купальник, в то время как правая нога была заключена в брюки во всю длину, заканчивающиеся клешем в стиле русалки, который выпирал при каждом прыжке, который она совершала.

27-летняя модель лежит на боку на кровати, высоко подняв ногу, все еще держа вино.