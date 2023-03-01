Страшная сила: ученые выяснили, что люди тратят на свою красоту шестую часть жизни

Забота о внешности при этом не зависит от пола и возраста: пожилые люди так же сильно заботятся, чтобы выглядеть наилучшим образом, как и молодежь.

Международная команда исследователей провела крупнейшее в истории кросс-культурное исследование поведения людей, чтобы выяснить: что мотивирует их заботиться о физической красоте и какие для этого прикладываются усилия.

Ученые выяснили: люди во всем мире тратят в среднем четыре часа в день на то, чтобы улучшить свою красоту. Забота о внешности не зависит от пола и возраста: пожилые люди так же сильно заботятся, чтобы выглядеть наилучшим образом, как и молодежь.

Люди всегда ценили красоту. На протяжении всей истории мы шли на многое, чтобы улучшить свой внешний вид. Известно, что ранние Homo sapiens использовали пигмент для украшения своего тела, а древние цивилизации широко использовали косметику, богато украшенную одежду и ювелирные изделия.

По мнению некоторых ученых, склонность к улучшению внешнего вида, возможно, возникла из-за поведения приматов по уходу за собой.

Ученые протестировали ряд этих теорий, чтобы определить: какие факторы больше всего влияют на желание поднять планку красоты? Они опросили более 93 000 человек в 93 странах. Главным при этом был вопрос: сколько времени респонденты тратят на улучшение своей внешности?

Мы смогли собрать данные почти о 100 000 человеках разного возраста, образования и уровня дохода. В том числе - из неиндустриальных стран, по которым ранее не было данных, - сказал соавтор исследования Дмитрий Дубров.

Согласно эволюционной гипотезе, люди хотят хорошо выглядеть, чтобы повысить шансы найти подходящую пару. Опрос показал, что и мужчины, и женщины тратят в среднем около четырех часов в день на то, чтобы повысить физическую привлекательность.

В дополнение к нанесению макияжа, уходу за волосами и выбору одежды, уход включает в себя заботу о гигиене тела, физические упражнения или соблюдение определенной диеты.

Также было обнаружено, что пожилые люди тратят примерно столько же времени, сколько и молодые, на повышение своей привлекательности.

Люди, находящиеся в ранних романтических отношениях, как правило, тратят больше времени на улучшение своей внешности по сравнению с теми, кто женат или встречается уже некоторое время.

Как и предполалось, женщины из стран с ярко выраженным гендерным неравенством тратят больше времени и усилий на то, чтобы стать красивее, нежели женщины в странах, где достигнуто гендерное равенство. То же самое относится к странам и культурам с традиционным отношением к гендерным ролям.

Использование социальных сетей тоже внесло свою лепту в мотивацию стать красивее. Активные пользователи тратят больше времени на улучшение внешности, желая получить побольше лайков.