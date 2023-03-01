Телеканал Аль-Джазира подаст иск на Израиль в международный суд из-за гибели журналистки

"Аль-Джазира" подаст в Международный уголовный суд иск против Израиля в связи со смертью журналистки Ширин Абу Аклех.

Телеканал "Аль-Джазира" объявил, что подает в Международный уголовный суд против Израиля в связи с убийством американской журналистки Ширин Абу Аклех.

“Аль-Джазира” сообщила, что иск включает “новые свидетельские показания и видеозаписи”, которые "ясно показывают, что Ширин и ее коллеги были обстреляны израильскими оккупационными силами".

“Аль-Джазира" подтверждает свою приверженность идее правосудия для Ширин и привлечения виновных к ответственности", - говорится в заявлении телеканала.

11 мая Абу Аклех освещала рейд израильской армии в лагере беженцев Дженин. Продюсер "Аль-Джазиры" Али аль-Самуди, который работал с ней, как и другие журналисты, заявили, что во время стрельбы в этом районе не было палестинских боевиков.